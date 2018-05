Internet & tv per 1 juli opnieuw fors duurder

Ook gaan beide providers de kosten voor vast bellen verhogen. Maar ook T-Mobile, Telfort en XS4ALL verhogen hun prijzen voor (sneller) internet. Gemiddeld gaat het om een bedrag van € 2,- tot € 3,- per maand, omgerekend € 20,- tot € 40,- op jaarbasis. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise. Bij stijgingen die hoger liggen dan de huidige inflatie, zoals het geval is bij KPN, Ziggo en XS4ALL, hebben bestaande klanten het recht om hun contract kosteloos op te zeggen.

Bij Ziggo gaat het om een gemiddelde verhoging van € 1,65 per maand. De abonnementsprijzen van de meest afgenomen alles-in-1-pakketten gaan echter met € 2,- omhoog. In een toelichting op de verhoging geeft Ziggo aan dat de provider fors investeert om het netwerk betrouwbaarder en veiliger te maken. “Dat is ook nodig,” vertelt woordvoerder Hans den Heijer. “Het dataverbruik groeit namelijk explosief. Steeds meer mensen gebruiken meer data en veelal op hetzelfde moment van de dag.”

Bij KPN gaat het om een verhoging van € 2,50 per maand bij de verschillende pakketten voor internet en voor internet en tv. Abonnementen die werden afgesloten voor juli 2017 gaan ook in prijs omhoog, variërend van € 1,- tot € 4,- per maand. Net als Ziggo geeft KPN aan dat prijsverhogingen nodig zijn voor meer investeringen in het netwerk. In tegenstelling tot Ziggo staat tegenover de prijsverhoging van KPN wel een hogere internetsnelheid, van 40 Mb/s naar 50 Mb/s. Voor de uitgebreidere pakketten gaat de snelheid van 80 Mb/s naar 100 Mb/s en van 100 Mb/s naar 150 Mb/s. KPN verbetert daarnaast het zenderaanbod en er worden meer zenders in HD uitgezonden.

Bij XS4ALL veranderen de snelheden van de abonnementen Internet Basic en Internet Pro niet, maar gaat de prijs wel met € 2,50 omhoog. De snelheden van de Compact-, Smart- en Plus-varianten stijgen met 25%. Die versnelling gaat gepaard met een prijsverhoging van € 3,50. “Internet wordt steeds intensiever gebruikt en er worden hogere eisen gesteld aan security,” licht woordvoerder Niels Huijbregts toe. “Daar investeren we dan ook flink in.”

Telfort voerde vorige maand al prijsverhogingen door. Bij deze provider gelden de wijzigingen echter alleen voor nieuwe klanten en nieuwe pakketten. Telfort verhoogt de maandprijzen van nieuwe internetpakketten van € 30,- naar € 35,- per maand. Het alles-in-1-pakket, inclusief bellen, kost voortaan € 45,- per maand in plaats van € 42,50. De prijs van internet en tv blijft voor zover bekend ongewijzigd. Bij T-Mobile zullen er net als vorig jaar geen prijsverhogingen plaatsvinden. Alleen bij glasvezelpakketten met een snelheid van maar liefst 750 Mb/s krijgen nieuwe klanten in plaats van € 12,50 nu € 10,- korting per maand. De andere providers hebben nog geen prijsverhogingen aangekondigd of kenbaar gemaakt aan Pricewise.

Als de stijging voor bestaande klanten hoger ligt dan de huidige inflatie, zoals het geval is bij KPN, Ziggo en XS4ALL, hebben klanten het recht om niet akkoord te gaan met de prijsstijging en hun contract kosteloos tussentijds op te zeggen.

“Op jaarbasis gaat het toch om een behoorlijk bedrag. Bovendien is het belangrijk om goed naar de onderlinge verschillen in internetsnelheid en televisiepakketten te kijken. De verschillen per pakket kunnen aanzienlijk zijn,” aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise. Op Pricewise.nl is de prijsverhoging per provider te zien.

Vorig jaar verhoogden vrijwel alle grote providers hun telecomprijzen ook al. Uit onderzoek van Pricewise bleek toen dat de prijzen met gemiddeld € 22,- op jaarbasis omhooggingen. Daar komt nu nog eens zo’n € 20,- tot € 40,- bovenop, afhankelijk van de provider en het pakket. “Telecomproviders investeren in betere netwerken en sneller internet, en dat blijven ze doen,” vertelt De Kok. “We verwachten dan ook dat dit niet de laatste keer is dat providers hun abonnementsprijzen verhogen.”