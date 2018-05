Grand Theatre krijgt ton voor opknapbeurt

De Stichting Grote Markt 35, de beheerder van het Grand Theatre in Groningen, krijgt van de provincie Groningen een subsidie van 100.000 euro voor het verbeteren van voorzieningen in het pand.

Het gaat om het aanpassen van installaties voor theatertechniek, een rolstoelgang, een brandmeldinstallatie en geluidsisolerende deuren. Met deze aanpassingen wil de stichting het Grand Theatre voor de komende periode geschikt houden voor culturele activiteiten.

In totaal is bijna 245.000 euro nodig voor de aanpassing van het pand. De Gemeente Groningen draagt ook 50.000 euro bij. De subsidie van de provincie Groningen komt uit het budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN). Dit budget is bedoeld om te investeren in culturele panden.

Creatief klimaat

Met het budget CIAN investeert de provincie in panden die bijdragen aan het creatieve klimaat in stad en provincie. Daarmee wil de provincie zorgen voor een breed aanbod aan culturele activiteiten van hoge kwaliteit en stimuleren dat meer mensen hieraan deelnemen. Panden waarin geïnvesteerd wordt, bieden ook ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Grand Theatre

Het Grand Theatre is al meer dan 35 jaar een belangrijk cultureel podium in Groningen. Het biedt vooral ruimte aan beginnende theatermakers. Sinds 2017 is het Grand Theatre ook de centrale plek voor Station Noord 2.0, een organisatie die cultureel talent stimuleert. Eind 2017 ontving het Grand Theatre ook een subsidie van het Landelijk Fonds Podiumkunsten om voor twee jaar een programma op te zetten. Sindsdien worden de ruimtes in het pand veel gebruikt.