Eindelijk het Noorderplantsoen weer schoon...?!

Deze winkeliers nemen daarmee verantwoordelijkheid om het plantsoen netjes te houden.

Op vrijdag 18 mei 12.00 uur overhandigt ondernemer Paul Papo van supermarkt Jumbo, ook namens de andere deelnemende ondernemers, het eerste picknick-kleedje aan wethouder Joost van Keulen. De overhanding is op het pad tussen het basketbalveld en het speelveld aan de Oranjesingel in het Noorderplantsoen.

Afbreekbaar plastic

De winkeliers in de omgeving van het Noorderplantsoen sluiten hiermee aan op de werkwijze van de gemeente om op mooie dagen picknick-kleedjes van afbreekbaar plastic uit te delen aan bezoekers in het plantsoen. Met deze kleedjes is het voor bezoekers gemakkelijker om na een gezellige middag of avond alle afval in één keer in een van de 65 afvalbakken in het plantsoen weg te gooien.