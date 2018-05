Wie droomt er nou niet van om beroemd te worden? Tijdens de Showbizz Summer Week in MartiniPlaza van 27 tot en met 31 augustus ervaren kinderen een week lang hoe het is om te leven als een artiest.

Ze gaan alles doen wat een echte ster ook doet: schitteren op het witte doek, poseren voor de camera, de sterren van de hemel zingen, interviewvaardigheden oefenen, worden zelf geïnterviewd; noem maar op!

Met professionele dans-, acteer- en zanglessen proeven jonge beroemdheden-in-spé van het sterrenbestaan. Hoe loop je over een catwalk zonder te struikelen? En wat zijn de beste vragen om te stellen tijdens een interview? Als zoon of dochter iedere dag voor de spiegel staat te oefenen dan kan deze week zomaar de leukste van de hele zomervakantie zijn: voor even voelen ze zich een echte rockster. Vijf dagen lang wordt er geoefend aan een programma vol glitter and glamour. Naast alle lessen staat er, op een verrassend moment, een limousine voor ze klaar waarin ze in galakleding een ritje mogen maken en komen ze een heuse BN’er tegen. Kortom, ze doen alles wat een echte ster ook doet.

De Showbizz Summer Week is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Plezier staat voorop maar de deelnemers leren er ook veel. De groepen zijn maximaal 20 kinderen per begeleider. Natuurlijk kunnen vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar ingedeeld worden. Inschrijven kan tot 1 juni via de website van MartiniPlaza.

De kosten bedragen euro 297 inclusief alle programmaonderdelen, lunch, tussendoortjes, drinken en natuurlijk de coolste oppas.

