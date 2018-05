Ondernemerschapscongres Hanzehogeschool “Innovatief Ondernemen”

Deelnemers van het congres stappen donderdag de Energy Barn binnen in een nieuwe wereld. Ze worden aangemoedigd nieuwe paden te betreden, nieuwe contacten te leggen en nieuwe werkwijzen te ervaren in een inspirerende omgeving.

In een snel veranderende wereld samenwerken en innoveren, zodat bedrijven succesvol blijven, is een enorme uitdaging. Arbeidsvoorwaarden, blockchains, samenwerkingsverbanden... Hoe gaan ondernemers daar mee om? En doen ze dit alleen of met collega-ondernemers? Waar lopen ze tegenaan en wat hebben ze nodig? Hoe bereiden zij zich succesvol voor op de toekomst?

Met behulp van het principe van de ‘Ontdekkingsruimte’ gaan ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en lectoren op verschillende manieren met elkaar in gesprek. Niet alleen over bovenstaande thema’s, maar ook over onderwerpen die door de deelnemers aan de orde worden gesteld.

Het thema van het congres is tot stand gekomen naar aanleiding van het onderzoek van Anu Manickam. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij zich gericht op de toekomst van clustervorming en regionale ontwikkeling. Wat voor positieve invloed heeft dit onderzoek op de ondernemers hier in de regio? En hoe kunnen we dit toepassen in de praktijk? Ondernemers kunnen zich aanmelden via de site van de Hanzehogeschool Groningen.