Herinnerings in beeld: Meikermis!

De Groningse Meikermis is in volle gang: vrolijk rondjes draaien in het reuzenrad of met beide benen op de grond een suikerspin eten. Op de Ossenmarkt kunnen bezoekers even terug in de tijd, daar is namelijk een nostalgische kermis met allerlei ouderwetse attracties.

Kermis in mei, het is een eeuwenoude traditie in Groningen. Het begon allemaal zo’n vijfhonderd jaar geleden met een jaarmarkt, waar ook artiesten optraden. Door de eeuwen heen verdwenen de “freakartiesten”, zoals vuurspuwers en mensen met bijzondere lichamelijke handicaps. De kermis werd zoals wij die nu kennen, met ronddraaiende attracties en suikerspinnen.

Linda bij de Leij.