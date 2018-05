Groeten uit Samara

Wat begon als een losse grap is nu werkelijkheid. De beide broers vertrokken op 6 mei, zitten nu achter het stuur ergens in de buurt van grens Rusland en Letland onderweg weer terug naar huis. Hebben een bootreis van 22 uur voor de boeg en nog eens 400 autokilometers naar Groningen.

Hoe ontstond het idee voor deze trip?

Nou, het is geen jongensdroom die moest uitkomen ofzo. Gewoon een grap om met de Lada Samara van Niels naar de plaats Samara te gaan, daar in de buurt staat de fabriek waar de wagen 21 jaar geleden gebouwd is. Een harstikke leuke grap vonden we trouwens allebei. Maar wat doe je ermee? Op oudjaarsavond proostten we op het nieuwe jaar en tevens het plan om echt in de auto te stappen en op pad te gaan.

De wagen is gekocht bij garage Akkermans in Groningen met zo’n 80.000 kilometer op de teller. We hebben niets speciaals met het merk Lada. Wilden een keer wat anders dan anders, gewoon voor ons plezier.

Moesten jullie, naast een volle tank, voorbereidingen treffen om op pad te gaan?

Ach nee, de wagen loopt super is technisch in perfecte staat. Hoefden ook geen reserve onderdelen mee. Die zijn hier immers genoeg. Alleen een airco missen we.

Wanneer zijn jullie vertrokken?

Zomaar op pad gegaan zijn we natuurlijk niet, de route is grotendeels gepland. We zitten voorbereid achter het stuur. Op 6 mei zijn we gaan rijden en we verwachten 17 of 18 mei weer thuis te zijn.

In het dagelijkse leven zijn jullie vrachtwagenchauffeur en verhuizer. Rijervaring genoeg dus, is zo’n trip een makkie voor jullie?

Ja. Die 7.000 kilometer valt met z’n tweeën wel mee hoor. Om de beurt rijden we een uur of vier, even tanken, bakkie koffie en weer verder. Mooi man!

Hoe zijn de wegen?

Sommige stukken weg zijn goed te doen, andere wat minder dan schiet het wat minder op. Gaat over het algemeen prima.

Hoe gaat de reis?

We toeren van hotel naar hotel, of pakken aan het eind van de dag een pension. Terugkijkend naar de heenreis was de eerste stop in Warschau. De volgende aan de grens van Letland en Rusland. Daar vonden we na drie uur grensformaliteiten afhandelen het volgende hotel. Over de 970 kilometer van Moskou naar Tolyatti deden we maar liefst 14 uur.

Vrijdag arriveerden jullie in Samara. Was het bezoek aan de Ladafabriek de moete waard?

Zeker! We hebben overnacht in het Lada Resort in Tolyatti en zijn ‘s ochtends meteen naar de fabriek geweest. Stomverbaasd waren ze dat twee Nederlanders met een oude Lada bij de fabriek kwamen aanrijden. We raakten aan de praat, kregen een rondleiding en een fotoshoot. Ze vonden het prachtig!

Wat zijn de hoogtepunten onderweg?

Klinkt misschien raar maar de grens van Rusland en Letland op de heenreis was een hoogtepunt, ze waren daar enorm behulpzaam met het invullen van paperassen. Ook de twee dagen in Moskou! Indrukwekkende stad. Superdruk bovendien. Alleen al drie uur bezig om Moskou binnen te rijden! Schoon ook viel ons op, net als de wegen. We hebben nog een fotoshoot gedaan met de Lada op het Rode Plein. Toch, als we eerlijk zijn was Samara wat gemoedelijker en hele aardige mensen daar.

Nu onderweg naar huis, nog iets bijzonders te melden voor het thuisfront?

Het zit mee en we rijden goed op schema, willen allebei best graag weer naar huis. We komen eraan!

