FC Groningen: meer fulltimers bij jeugd

FC Groningen blijft investeren in de jeugd. Drie parttimers worden fulltimer en er is opnieuw geld vrij gemaakt voor binnen –en buitenlandse talenten die het eerste elftal kunnen halen.

De laatste zes, zeven jaar zijn onder hoofd opleiding Caspar Dekker en diens voorganger én opvolger Peter Jeltema diverse verbeteringen in gang gezet. Dit seizoen leverde dat een flinke oogst op met Tom van de Looi, Ludovit Reis en Amir Absalem meermalen in de basis van het eerste elftal. Daarnaast mochten Michael Breij, Lars Kramer en Tim Freriks via korte invalbeurten alvast aan de hoofdmacht proeven.

Twin Games succes

FC Groningen blijft met haar jongste team deelnemen aan de Twin Games, vier wedstrijdjes van acht tegen acht op halve velden naast elkaar. De club is enthousiast over de Twin Games en gaat ermee door. Wel zal vanaf volgend seizoen het aantal trainingen na de winterstop worden opgevoerd van drie naar vier om zo voor de spelers de overgang naar de onder 13 te versoepelen.

Nieuwe competitieopzet

Voor FC Groningen onder 13 en 15 start er komend seizoen een nieuwe competitieopzet. Voor beide leeftijdsgroepen zijn er straks vier divisies van acht ploegen in oplopend niveau. Zowel in het najaar als in de zomer is er promotie en degradatie tussen de afdelingen, wat voor veel dynamiek zorgt. FC Groningen onder 13 plaatst zich vrijwel zeker voor het tweede niveau met onder meer FC Twente en Heerenveen onder 13.

Zorgenkindje

FC Groningen onder 15 is dit seizoen het zorgenkindje binnen de opleiding. Het elftal heeft kwalificatie voor de nieuwe opzet niet meer in eigen hand en komt vrijwel zeker op het vijfde niveau terecht. De nieuwe ploeg speelt na de zomer dan louter tegen jeugdteams van topamateurclubs uit het noorden en het oosten van het land. De spelers zullen tijdens trainingen en zware oefenwedstrijden op meer weerstand stuiten dan in veel competitieduels.

Weer eredivisie

FC Groningen onder 17 en 19 spelen volgend seizoen opnieuw in de eredivisie. Die bestaat in beide leeftijdsgroepen uit veertien ploegen. De beste acht gaan na de winterstop verder om het kampioenschap, de onderste zes strijden met vier clubs uit de eerste divisie voor handhaving. Onder 17 plaatste zich voor de tweede achtereenvolgende keer voor de kampioenspoule en was in december zodoende al zeker van lijfsbehoud. Het door beloftenteam en eerste elftal (Reis en Van de Looi) afgeroomde onder 19 had daar opnieuw de promotiecompetitie voor nodig. Beide teams kunnen zich in elk geval tot de winterstop blijven meten met de top van Nederland.

Meer talent

FC Groningen onder 23 is veel meer een echt beloftenteam dan vorig seizoen. Maar liefst zes spelers van trainer Alfons Arts debuteerden in het eerste elftal. Jong FC Groningen zal ook volgend seizoen in de Derde Divisie spelen. Een ideaal platform voor jonge talenten om kennis te maken met de volwassen tegenstand die ze later in de eredivisie of eerste divisie hopen tegen te komen. In de selectie van volgend seizoen zullen opnieuw meerdere jeugdspelers zijn opgenomen.

Wim Maskers.