Walk for Life doneert aan UMCG

Dit bedrag was de opbrengst van de loop Walk for Life die in 2017 is gehouden. Het UMCG gaat voor dat bedrag een aparte app maken voor jonge mensen met kanker, die hiermee geholpen kunnen worden.

De Walk for Life is een jaarlijks terugkerende loop rond het Paterswoldse meer met als doel geld ophalen voor onderzoek naar kanker bij jong volwassenen. Voor jonge mensen tot 18 jaar is er KIKA. Maar daarna vallen ze in een gat. Vandaar dat de Walk for Life zich ten doel heeft gesteld om deze groep tot 35 jaar te helpen en te ondersteunen. Dit jaar wordt de 14e editie gelopen op zaterdag 26 mei. Inschrijven kost 10 Euro en kan via de website www.walkforlife.nl of op de dag zelf vanaf half 8 s’morgens bij de Kaapse baan. Daar bij Kaap Hoorn is de start en de finish. Voor dat tientje krijgen de deelnemers ook nog een gratis T-shirt.

Er is een recreatieve loop, in afstand variërend van 6 tot en met 28 kilometer. Maar er zijn ook twee hardloopwedstrijden, een kidsrun en een challenge run.

De opbrengst gaat dit jaar naar speciale fietsen die door jongeren met kanker gebruikt kunnen worden in het UMCG. Iedereen kan meelopen. De starttijden staan op de website. De gehele opbrengst gaat naar het goede doel, want er is niemand in dienst en er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers.