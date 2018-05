Viering start bouw eerste appartementen in Meerstad

De symbolische starthandeling voor de bouw van het appartementencomplex Nijgaarde, in de wijk Tersluis in Meerstad is op donderdag 17 mei.

Wethouder Roeland van der Schaaf en de kopers zullen dit moment op bijzondere wijze markeren omdat dit de allereerste appartementen zijn die in Meerstad worden gerealiseerd.

Nijhuis Noord is verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling als realisatie van deze eerste appartementen in Tersluis. Het project telt in totaal 12 luxe appartementen, met zicht op de toekomstige haven en het Woldmeer. De voorbereidende werkzaamheden gingen in maart van start en naar verwachting zullen de woningen eind dit jaar nog worden opgeleverd. Het project is inmiddels volledig uitverkocht.

Ontwikkelingen Tersluis

Met de komst van de appartementen in Tersluis, is Nijgaarde het derde project in deze wijk dat momenteel in de bouwfase is beland. Vorig jaar gingen de allereerste palen de grond in op diverse locaties. Vanwege de voorspoedige verkoop, zullen er de komende periode tal van nieuwe bouwwerkzaamheden losbarsten in Meerstads nieuwste wijk Tersluis. Hierbij valt te denken aan de realisatie van de eerste schuurwoningen, vrijstaande parkvilla’s en diverse rij- en halfvrijstaande woningen. Daarnaast zullen binnenkort ook de eerst verkochte drijvende woningen arriveren via de sluis. In de loop van dit jaar worden er zowel in Tersluis als in Meeroevers opnieuw projecten met een zeer divers woningaanbod in verkoop gebracht. Liefhebbers van een gelijkvloerse woning doen er goed aan de ontwikkeling van Meerstad te volgen. Zo zullen er na het succes van Nijgaarde meer appartementen en ook andere levensloopbestendige woningtypen volgen in het groen- en waterrijke woongebied.