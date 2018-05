Open tuinen op Velt Ecotuindagen

Proef de sfeer en smaak in acht ecologisch beheerde tuinen, die verspreid in de provincie Groningen in het weekend van 2 en 3 juni hun deuren gratis voor publiek openen.

De tuineigenaren doen mee met de Ecotuindagen van Velt: de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren. In meer dan 250 tuinen door Nederland en Vlaanderen kun je het eerste weekend van juni gaan kijken, proeven en beleven hoe een ecologische tuin in elkaar zit. Met een gezond gazon waarop je kinderen vrij kunt laten spelen, gifvrij beheerde borders of een organisch bemeste moestuin.

De tuineigenaren stellen alles in het werk om bezoekers hun tuinen optimaal te laten beleven. Ze geven rondleidingen en demonstraties en in heel wat tuinen kun je ook proeven van verse of ingemaakte oogst uit de eetbare tuin.

De deelnemende tuinen zijn: Goemantuin , Goeman Borgesiuslaan 209, Groningen. Kruidenhof De Linde, Boersterweg 32, Sint Annen. Kristin's Kruiderij, Dirk Wierengastraat 79, Westernieland. Jan Wilde een Tuin, Ontsluitingsweg 7, Westerlee (Oldambt). Tuin van Ariadne en Willem, Tritonlaan 1, Wedde. Groningen Natuurlijk, Dorpsstraat 22, Westerwolde. Kwekerij Jacobs, Vijfde Dalweg 4, Vriescheloo. 't Mezennest, Ruiten A Kanaal West 16, Veelerveen. Foto: Erik de Waal.