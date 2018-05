Noorderzons Early Bird vliegt de wereld over

Aanstaande woensdag 23 mei om 12:00 uur start de Early Bird voorverkoop van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. Zes typische Noorderzonvoorstellingen uit het hoofdprogramma én uit uiteen liggende delen van de wereld gaan dan tijdelijk in de online verkoop. Voor iedereen die daar meer over wil weten, is er de vrij toegankelijke talkshow Noorderzon Talks op vrijdag 18 mei in het VRIJDAG Theater in Groningen. Het festival zelf vindt dit jaar plaats van 23 augustus t/m 2 september.

Early Bird selectie

Bruno Beltrão / Grupo de Rua (BR) | Inoah – Een virtuoos hiphoppleidooi voor bewegingsvrijheid

Johan Wellton (SE) | Glitch – Oogstrelende chaos met spectaculaire effecten

Theatre KnAM (RU) | I haven’t begun to live yet - Indringend en ontsluierend Sovjet-relaas

Théâtre du Rêve Expérimental / Wang Chong (CN) | Ghosts 2.0 - Duistere Ibsen in geestig Chinees licht

Fleur Elise Noble (AU) | Rooman - Verliefd op de kangoeroeman: een visueel sprookje

Ruben Terlou (NL) | China door de ogen van Ruben Terlou - Lezing i.s.m. Studium Generale

Early Bird kaartverkoop

De online kaartverkoop voor Noorderzon verloopt stapsgewijs. Voor vroege vogels gaat van woensdag 23 mei 12:00 uur t/m donderdag 31 mei 12:00 uur al een selectie van voorstellingen tijdelijk in de verkoop. 23 juni (hoofdprogramma) en 23 juli (complete programma) zijn de volgende kaartverkoopmomenten.

Alle ins en outs bij Noorderzon Talks op 18 mei

Elke maand presenteert Noorderzon een vrij toegankelijke talkshow over het festival en het programma, steeds op een andere DownTown-festivallocatie. De eerste vindt plaats op vrijdag 18 mei om 20:00 uur in het VRIJDAG Theater, Noorderbuitensingel 11. De toegang is gratis, aanmelden via info@noorderzon.nl.

Over Noorderzon

Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten en op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown).