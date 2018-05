Fimme Marra wint Anner Award 2018 voor beste studentondernemer

Satys-Fact is een tool waarmee organisaties op een toegankelijke, snelle en leuke wijze feedback kunnen verzamelen. Naast de hoofdprijs van €2.500,- en het Venturelab Programma van de Rijksuniversiteit Groningen, won Fimme nóg eens €2.500,- Gastspreker Hugo de Koning, oprichter van YoungCapital, verdubbelde het prijzengeld. De publieksprijs, een marketingconsult met Saskia IJszenga, werd tevens gewonnen door Fimme.

De Anner Award is dé competitie voor studentondernemers in Noord-Nederland. Alle studenten uit Groningen, Friesland of Drenthe met een bedrijfsidee of lopende onderneming kunnen meedoen. De competitie bestaat uit een selectieronde, kwalificatieronde, masterclass en publieke finale. Tijdens de competitie staan er vijf pijlers centraal: motivatie, innovatie, presentatie, schaalbaarheid & haalbaarheid.

De award is vernoemd naar Hanze-student en ondernemer Anner van der Mheen. Terwijl Anner voor zijn studie stage liep bij Philips werd hij onverwachts ziek, hij overleed op 8 maart 2011. Om de dingen waar hij voor stond voort te laten leven, is deze prijs ingesteld.