Bezoek de Healthy Market op de Vismarkt

De Vismarkt is 27 mei van 11.00 tot 17.00 uur het decor voor The Healthy Market Groningen. Een ontspannen, laagdrempelige markt waar je kennis kan maken met sport, gezonde voeding, duurzaamheid en zaken die daarmee verwant zijn.

Het is een initiatief van Manon Groenendijk uit Westerbork en eigenaar van www.ddbys.com DDBYS Beachwear on Wheels. The Healthy Mark​e​t Groningen is een evenement dat prikkelt, bewustzijn aanwakkert en waar je op een ontspannen manier kunt kennismaken met een gezondere levensstijl. Een plek om samen te komen, leuke dingen te zien en te kopen, in alle rust van een hapje en een drankje te genieten en bijzondere demo's bij te wonen zoals de electrische auto van Tesla. De heupjes kun ook nog los met latin dansschool van Sala Juan Carlos.

Groenendijk is op pad gegaan met haar idee voor een Healthy Market en inmiddels hebben zich onder andere de volgende ondernemers hebben aangemeld: ​Tesla electrische auto's​, ​ Juan Carlos sala school, Brownies & Downies, Gazelle, Provincie Groningen met Groen licht campagne demo, Sama Stads Kovvie Branderij, Hammamdoekengeluk, Steenbok sport, Bootcamp Noord, Fit20 , kruiden tas van Afke, DDBYS, Diezijner, Ilex kwekerij, 4you&me bubble tea, Hasu reiki, Fit leven, Liatelier, en vele andere.