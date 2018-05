Wie doet er mee met de AWP?

De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'AWP: niet politiek, wel deskundig'. En dat is meteen de kortste samenvatting van waar de AWP voor staat", zegt René Stayen, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij Noorderzijlvest.

De AWP zoekt nu mensen, die volgend jaar willen meedoen met de waterschapsverkiezingen. "Want water is van ons allemaal en hoe we omgaan met water, dat gaat iedereen aan. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de klimaatverandering, met hoosbuien en lange warme perioden” vind Stayen , die de laatste 4 jaar namens de AWP in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest zitting had.

“Waterbeheer gaat uiteindelijk over de eigen leefomgeving. Ook op een flat drie-hoog achter heb je er last van als de straat onder water staat."

Kijk voor alle informatie op onze website: www.AWP.nu