Terugblik hemelvaartwerkzaamheden

Zondagavond om 23.00 uur is de noordbaan van de zuidelijke ringweg weer open gegaan. Maandagochtend kon de eerste trein weer over het spoor bij de Esperantokruising rijden.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag heeft Combinatie Herepoort 24 uur per dag gewerkt aan twee grote hemelvaartwerkzaamheden. Op de noordbaan van de ringweg is groot onderhoud gepleegd, zodat dit deel van de weg de komende jaren dienst kan doen als tijdelijke weg. Bij de Esperantokruising zijn damwanden onder het spoor ingetrild.

De werkzaamheden zijn grotendeels volgens planning verlopen. Op donderdagavond moest langer worden doorgewerkt aan het intrillen van de damwanden dan vooraf was aangekondigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaf het aanvullen van het zand bij het spoor meer hinder dan verwacht, doordat het viaduct het geluid weerkaatste.

De afsluiting van de ringweg zorgde vooral op donderdag en vrijdag voor verkeershinder in de stad. Donderdag is de verkeerssituatie vanuit de lucht bekeken en bijgestuurd. Automobilisten werd opgeroepen de borden te volgen en de navigatie uit te zetten. Op zaterdag en vooral zondag was de hinder minder groot.

Het hemelvaartweekend begon met een tegenvaller, toen bleek dat de derde geplande klus, het inschuiven van de Helperzoomtunnel, niet kon doorgaan.