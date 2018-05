Prototype en Chantal & Lindsey van Groningen Dance Center Europees Kampioen

Alle resultaten: Chantal Solo Under 18 Advanced 4e plaats. Chantal & Lindsey Duo Under 18 Advanced 1e plaats, Europees Kampioen. Precious United Team Under 12 Intermediate/Advanced 2e plaats. Mikomi Team Under 14 Intermediate 2e plaats. Nakama Team Under 18 Intermediate helaas geen podium plaats maar wel super gepresteerd in de finale. Prototype Team Over 18 Advanced 1e plaats, Europees Kampioen

Trainers van de teams zijn Ser Sebico, Eurnalis Sambo & Khalid Allaoui.