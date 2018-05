Martini Ziekenhuis maakt expertise over Prikkelbare Darmsyndroom voor iedereen toegankelijk

Jaarlijks komen daarvan ongeveer 1.000 patiënten met PDS op de polikliniek Maag- Darm- Leverziekten (MDL) van het Martini Ziekenhuis. Vaak is er geen medische noodzaak om deze patiënten met PDS in het ziekenhuis te behandelen. In veel gevallen kunnen patiënten ook goed en veel sneller behandeld worden door de eigen huisarts. Hiervoor heeft het Martini Ziekenhuis samen met huisartsen, patiënten(organisaties) en Menzis een unieke werkwijze ontwikkeld. Zo hoeven patiënten niet direct hun eigen risico aan te spreken en kunnen ze nu dichtbij en laagdrempelig terecht bij hun eigen huisarts voor kwalitatief goede zorg.

Om patiënten en huisartsen te ondersteunen én de kwaliteit van zorg op het gebied van PDS te verbeteren, is in het Martini Ziekenhuis het Prikkelbare Darmcentrum in het leven geroepen. Het centrum introduceert een kennisbron die alle informatie over PDS, het stellen van de juiste diagnose en de verschillende behandelingsmogelijkheden, bundelt. Deze informatie is te vinden via www.mzh.nl/pds. Zo beschikken zowel patiënt als huisarts over dezelfde informatie en kunnen zij samen een behandelplan starten. Ook stelt de site de patiënt in staat zijn klachten voor en na de behandeling te meten en hiermee inzicht te krijgen in het effect van de behandeling. Alle patiënten, huisartsen en ziekenhuizen in Nederland kunnen via de website gratis gebruik maken van de expertise van het Prikkelbare Darmcentrum. De huisarts in Noord-Nederland kan bij de behandeling een beroep doen op de kennis van een gespecialiseerde diëtist, medisch psycholoog en binnenkort ook van een PDS-verpleegkundige van het Prikkelbare Darmcentrum.

Dichtbij als het kan

Laurens van der Waaij, MDL-arts in het Martini Ziekenhuis: ‘De meeste mensen met PDS zijn door deze nieuwe werkwijze al heel goed geholpen en hoeven helemaal niet bij mij of mijn collega’s in het ziekenhuis onder behandeling te zijn. Ik denk dat met deze nieuwe werkwijze 30% van de huidige verwijzingen naar onze polikliniek vermijdbaar is. Zo houden we de zorg zo dichtbij en toegankelijk als het kan en creëren we ruimte in het ziekenhuis voor de patiënten met een complexe vorm van deze ziekte. Dit project is daarmee een mooi voorbeeld van substitutie van zorg.’

Ontwikkeld samen met patiënten

De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) en Zorgbelang Groningen zijn intensief betrokken bij deze nieuwe werkwijze en hebben onder andere meegedacht over de patiëntinformatie op de website. Zorgbelang Groningen zal de ervaringen met de nieuwe werkwijze bij patiënten gaan evalueren.