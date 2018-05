Tfc Noad fietst Drentse Dorpentocht

Een fietstocht met afstanden van 50 en 100 km. voor zowel race-atb- als stadsfietsen (gewone fiets). Er kan gestart worden in Peize en Drouwen.

De route is volledig met pijlen aangegeven. De tocht gaat door fietsprovincie no.1, door mooie Drentse dorpen en over het Balloërveld. In de route zijn veel bospassage' s opgenomen.

De start in Peize is vanuit het clubhuis van Tfc Noad aan de Schipdijk en in Drouwen bij Camping Alinghoek. Door de verschillende afstanden is het voor vrijwel iedereen mogelijk om een tocht te volbrengen.

Voor jeugd en stadsfietsen

Wie de 50 km. tocht wil rijden kan starten tussen 8.00 uur en 11.00 uur. Deze tocht is bijzonder geschikt voor jeugdige fiets(t)ers en stadsfietsen. Starttijden voor de de tocht van 100 km. zijn tussen 8.00 en 10.00 uur.

Toerfietsclub Noad staat garant voor een goede organisatie, waardoor er weer een aantrekkelijke tocht is uitgezet. De inschrijfkosten zijn, afhankelijk van de te rijden afstand tussen de €3,- en €5,- leden NTFU €1,- korting (voor leden van Tfc Noad is dit evenement gratis). Extra informatie voor de vlotte starters: "Scan en Go" is zowel in Peize als Drouwen aanwezig.

Adresgegevens:

Clubhuis Het Verzet

Schipdijk 3A

9321 TV Peize

Camping Alinghoek:

Alinghoek 16

9533 PE Drouwen

Tel.: (0599) 56 42 71