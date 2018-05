Rondleidingen in gebarentaal in Groninger Museum

Het Groninger Museum biedt bij de tentoonstelling Avant-Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 rondleidingen in de Nederlandse Gebarentaal aan.

Het museum is één van de deelnemers aan het landelijke programma Musea in Gebaren. De rondleiding is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. De tentoonstelling is te zien vanaf 26 mei.

Het programma Musea in Gebaren, een inititatief van Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Wat Telt!, kenmerkt zich door een unieke werkwijze: door het opleiden van dove mensen tot museumgids wordt de drempel voor de dove en slechthorende doelgroep om een museum te bezoeken drastisch verlaagd. Doordat doven in hun eigen taal aan programma’s kunnen deelnemen, begeleid door een gids die NGT beheerst, wordt een museumbezoek veel toegankelijker. Zo wordt een brug geslagen tussen kunst en cultuur en de dovengemeenschap.

Musea in Gebaren wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het VSB Fonds en het Revalidatiefonds.

Aanmelden voor een rondleiding kan via boekingen@groningermuseum.nl.