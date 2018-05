Open wonen dag in het Oude RKZ

Het thema op deze open dag is Zelfbeheer. In het Oude RKZ betekent zelfbeheer dat de bewoners de taken van woningeigenaar en –verhuurder zelf uitvoeren. Het voormalige ziekenhuis heeft nu 226 wooneenheden met bewoners van 0 tot 65+. Daarnaast zijn er gedeelde ruimtes en tuinen en diverse ateliers/werkruimten. Er is een dagcafé en een nachtbar voor feesten en optredens van bands. Een eethuis, bioscoop en een theaterzaal.