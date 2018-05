De Doornvogels spelen in Grand Theatre

Dit theatergezelschap heeft een bijzondere achtergrond; de acteurs hebben een niet aangeboren hersenletsel. Ondanks, of juist dankzij, deze beperking, zet dit theatergezelschap verrassende scènes neer in hoog tempo. De Doornvogels bezorgen ontroering, hilariteit, verbazing en een flinke dosis zelfspot.

Gesteund door de Noorderbrug, een instelling voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, trainen de Doornvogels elke week. In samenwerking met bekende improvisatie acteurs uit de regio, hebben zij vorig jaar in een uitverkochte zaal van het Grand Theatre gespeeld in het kader van de themaweek Survival of the Unfittest.

Voor meer informatie en tickets www.grandtheatregroningen.nl. Foto: Michel Berendsen