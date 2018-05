Cardioloog fietst voor eigen onderzoek

Zij zetten zich in voor het onderzoek van professor Pim van der Harst. Hoe? Door minimaal 25.000 euro in te zamelen voor het UMCG Hartfonds met een fietstocht van Groningen naar Helsinki. De ruim 2200 kilometer van Groningen naar Helsinki zullen de bestuursleden van “Heart to Handle” deze zomer afleggen, maar op dinsdag 15 mei komen ze al in actie in het UMCG.

Bijdrage

Artsen, passanten, patiënten en andere belangstellenden kunnen dan op een spinfiets plaatsnemen en voor een kleine bijdrage aan het goede doel de “Heart to Handle experience” ondergaan. Professor van der Harst geeft zelf het goede voorbeeld en stapt als eerste op de fiets om 11:00. Zijn onderzoek richt zich op signaalstoffen in het bloed die kunnen helpen bij het bepalen hoeveel risico iemand loopt op bijvoorbeeld een hartinfarct. In combinatie met scans kan dit een belangrijke stap zijn in het eerder opsporen van hartziekten. Dankzij acties als deze is het UMCG Hartfonds in staat om nieuw onderzoek te financieren.

De stichting Heart to Handle werd in 2014 opgericht door Daphne Koolen, twee jaar nadat haar vader plotseling was overleden aan een hartstilstand. Inmiddels heeft haar jongste zus, Julie, het stokje overgenomen. Zij kozen er voor om hun verdriet om te zetten in iets positiefs. Met het zoeken van sponsoren, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van een feest en een quiz hebben de studenten al vele duizenden euro’s bij elkaar gesprokkeld. Op 15 mei hebben patiënten, personeel en passanten in het UMCG de kans ook hun steentje bij te dragen!

Zie voor meer informatie over Heart to Handle: https://www.hearttohandle.nl/