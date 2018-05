Woordkunstenaars bij Podium New Attraction in Simplon

Op 16 mei organiseert Urban House Groningen een avond in Simplon waarin woordkunst centraal staat. Op het podium zullen zowel doorgewinterde Groninger dichters en woordkunstenaars als ook jonge talenten die meedoen aan ‘Lyrical Skills Sessions’ bij de Urban Academy (van UHG) optreden.

Spoken Word is woordkunst gecombineerd met een performance, waarbij puur het woord, maar ook een combinatie van disciplines kan worden gemaakt om de boodschap over te brengen, vaak met maatschappelijke insteek. De roots van Spoken Word liggen in hiphop, of beter gezegd is het andersom: spoken word is de voorloper en basis van hiphop, gelegd in Amerika in de jaren zeventig. In de decennia daarna is het breed omarmd binnen allerlei culturele stromingen en de laatste jaren is het internationaal een zeer populaire en soms virale vorm van woordkunst, die je niet alleen op podia maar ook op YouTube veel terug vindt.

De performers van de avond zijn in willekeurige volgorde: Kasper Peters, Richard Nobbe, Sacha Landkroon, Desta Matla, Lienne, Jaimy Hihaho (comedy), 7even, Myron Hamming, lleen Rook, Naomi Miojo (dans) en Max Bullinga (singer-songwriter, soul). Zij zullen het publiek verschillende manieren van performance laten zien, van komisch tot ernstig, poëtisch, verhalend, ritmisch en muzikaal of met de eenvoud van slechts de stem en het woord.

Vanaf 19.00 uur