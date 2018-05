Een 19-jarige vrouw uit Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt door een val uit een raam op vijf meter hoogte in Groningen. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde aan de Oude Ebbingestraat in Groningen, rond 03.15 uur. De politie meldt dat de vrouw op de stoep terecht kwam.

Ze is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis in Groningen. De oorzaak van het incident is volgens de politie onbekend.