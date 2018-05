Roxeanne Hazes dit najaar naar Simplon

Tien jaar waarin ze middels vele honderden optredens en de steevast uitverkochte Holland Zingt Hazes concerten, Nederland en Belgë verblijdde met haar vaders muziek. Sinds twee jaar doet ze het helemaal zelf met haar eigen muziek en met succes. Na haar zwangerschapsverlof keert ze dit najaar terug met een exclusieve mini tour langs vier zalen in Nederland, één van die shows is in Simplon!

Roxeanne Hazes brak vorig jaar door met haar Edison-bekroonde debuutalbum ‘In Mijn Bloed’. Sinds de release ging het hard met haar carrière. Zo werd ze verkozen tot huisband van De Wereld Draait Door, ontving ze een MTV Best Dutch Act nominatie en speelde ze met haar band door het hele land. Volgens 3voor12 heeft Roxeanne laten zien dat ze iets “intrigerends, eigens en geloofwaardigs” heeft. Verwacht stijlvolle nummers, van bescheiden fluisterliedjes tot ritmische meezingers.

Vrijdag 16 november, 21:00 uur in Simplon. Voorverkoop euro 15 (incl. servicekosten).