Open dag Centraal Wonen in Beijum

Er is onder andere een werkplaats met gereedschap waar geklust kan worden. Het project heeft ook een buurthuis. Dit is een ontmoetingsplek waar regelmatig dingen georganiseerd worden. Met een eigen krantje houden bewoners elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Eigenlijk is Centraal Wonen een dorpje binnen de grote stad: iedereen kent elkaar. Het complex bestaat uit veertig woningen. Sommige van deze wooneenheden zijn geschikt voor alleenstaanden,andere voor stellen of gezinnen. De leeftijd van de bewoners varieert van 0 tot 81 jaar. Om in Centraal Wonen te wonen, is een sociale instelling handing en je moet het leuk vinden om het woonproject samen met je buren en andere medebewoners te runnen. Interesse? Wees welkom op zaterdag 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur op Bentismaheerd 23 in Beijum.