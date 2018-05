Brandweer komt voor pan op vuur

De brandweer van Groningen is vanavond opgeroepen nadat buurtbewoners een rookmelder hoorden afgaan en een pan op het vuur zagen staan.

De brandweer moest de deur van de woning aan de Moesstraat forceren om binnen te komen, omdat er niemand in het pand aanwezig was. Niet veel later kwam de bewoner overigens aanlopen.

Buurtbewoners hadden ook al geprobeerd aan te bellen bij het huis. Toen er niemand open deed belden zij de brandweer.

Gesprek met de bewoner

De brandweer heeft de woning vanwege rookontwikkeling geventileerd. Na een gesprek met de bewoner kon de brandweer weer naar de kazerne.