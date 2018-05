Dansen en films kijken met Sjoel XL

In Groningen is 20 mei weer een middag Sjoel XL. Deze keer staan film en dans op het programma.

Om 13.45 uur worden twee documentaires van Beno Hofman vertoond. Deze filmportretten gaan over de bewogen levens van twee 20e eeuwse Gronings-Joodse vrouwen: Henriette Sachs uit Vlagtwedde en Mirjam Gerzon uit de stad Groningen. In interviews schetsen zij zelf hun levens aangevuld met bijdragen van hun kinderen en kleinkinderen. Twee zeer bewogen en verschillende levens, beiden geworteld in de Joodse en Groningse geschiedenis.

Om 15.00 uur kan iedereen o.l.v. Kaya Wolff met nesjomme (cJiddisch voor ‘ziel’) mee dansen. Deze nesjommedansen zijn verwant aan de Israelische en chassidische (streng orthodoxe) danswereld en vormen daardoor een aanstekelijke combinatie van volksdans én sacrale dans. Kaya Wolff geeft sinds 15 jaar dansles. Door haar rustig opgebouwde choreografieën is het voor iedereen eenvoudig en plezierig om mee te doen.

Van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname euro 3 (incl. entreeprijs synagoge). Meer op www.synagogegroningen.nl.