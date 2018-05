Column Theo van der Werff: Een burgervader met lef

In mijn jonge jaren hadden wij burgemeester Buiter en die moest de regie proberen te houden over twee jonge( honden) - de wethouders Max van den Berg en Jacq Wallage.

Dat lukte dus niet. We kregen als eerste stad in Nederland een circulatieplan dat landelijke bekendheid, kreeg zelf nu nog.

Onlangs was ik in het westen bij een landelijke verzekeraar, ik mocht aansluiten bij de sub top van het bedrijf. Oh, jullie komen uit Groningen, is het rijden door de stad nog steeds zon puinhoop door het circulatieplan?

Sta je weer met de bek vol tanden. Blijkbaar heeft de politiek hen dit weeffoutje vergeven want ze mochten nu hun werkzame carrière afsluiten met een mooie functie in Groningen. De een werd burgemeester en de ander commissaris van de koningin/koning.

Dat werk hebben ze zonder al teveel rumoer en toestanden volbracht en ze zijn nu volgens mij niet meer bezig in het publieke leven. Maar je weet maar nooit of hun naam weer op duikt bij een adviescommissie die iets moet onderzoeken waarvan 80% van de bewoners wel weet hoe het zit en wat er fout is gegaan. Volgens mij zijn die commissies er meer om de politieke fout af te zwakken en om bepaalde mensen uit de wind houden.

Maar er is echte hoop en een lichtpunt in Groningen.

Dan heb ik het over onze burgervader, overgekomen uit Enschede en volgens mij bekleedt hij die functie nu drie jaar, schat ik.

Een van zijn vele kwaliteiten is dat hij van speciaal bier houdt en dat weet te waarderen. Dan sta je voor mij al aan de goede kant.

Maar voor mij werd hij de echte burgervader met de rechte rug toen hij publiekelijk te kennen gaf dat de politie /recherche te ver gaan was om mogelijke tegenstanders van minister Wiebes thuis te bezoeken de avond voordat de minister zijn wingewest zou bezoeken.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.