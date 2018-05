ANWB krijgt veel projectaanvragen – maar niet uit Groningen

De ANWB verdeelt vanwege haar 135-jarige jubileum € 135.000 over de Nederlandse provincies. Vanuit veel provincies stromen de aanvragen binnen, maar vanuit Groningen nog niet.

,,Inmiddels zitten we op ruim 160 aanvragen die zijn binnengekomen uit vele delen van Nederland’’, vertelt Odette van der Nat, programmaleider van het ANWB Fonds. ,,We zijn verrast door zoveel belangstelling.’’

De ANWB, met bijna 4,5 miljoen leden Nederlands grootste vereniging, wil met de eenmalige actie kleinere verenigingen en stichtingen helpen met financiering. Uit vooral Noord- en Zuid-Holland, Brabant, Overijssel en Gelderland stromen de aanvragen binnen. Maar uit ondermeer Groningen kwamen tot dusver slechts enkele indieners.

Vereniging en stichtingen uit Groningen die bijdragen aan een mooiere wijk, of stad of provincie kunnen bij het ANWB Fonds tot 15 mei een maximum van € 10.000 aanvragen. De thema’s moeten gaan over vrije tijd, mobiliteit, verkeersveiligheid.

Bijvoorbeeld de aanleg van een veilige route naar een basisschool, de ontwikkeling van een motorzijspan voor rolstoelen of de aanleg van zonnepanelen op een rotonde. Van der Nat: ,,De aanvragen moeten betrekking hebben op de thema’s vrije tijd of mobiliteit of verkeersveiligheid’’.

De beoordeling welk project straks definitief steun krijgt wordt gedaan door de ANWB-leden. Dat zijn er inmiddels bijna 4,5 miljoen; de grootste potentiele jury van Nederland. Zij krijgen de gelegenheid van begin tot eind juli om te stemmen.