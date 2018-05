Aftrap 24-uur estafette Holland4ALS vanaf Hoornseplas

Dit sportevenement over 330 kilometer van Groningen naar Soest, is een initiatief van de stichting Zoals Jan met als doel geld in te zamelen voor hulpmiddelen ten behoeve van ALS-patiënten. Inmiddels staat de teller op 250.000 euro. Het evenement wordt voor de derde keer gehouden met als startplek de Hoornse Plas in Groningen.

