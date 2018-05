Zintuigenfestival zoekt vrijwilligers

Toegang is gratis en meer informatie is te vinden op www.zintastisch.nl. De festivalorganisatie is op zoek naar tal van vrijwilligers die mee willen helpen op het event.

Vrijwilligers gezocht

Om dat allemaal mogelijk te maken, heeft de organisatie wel een paar extra handjes nodig. Bijvoorbeeld om mensen mensen terplekke ins te schrijven bij één van de vele activiteiten en vertellen wanneer zij kunnen aanschuiven bij de activiteit.

Ook zijn er vrijwilligers nodig die over het terrein rondlopen om vragen van bezoekers te beantwoorden. En de organisatie kan hulp gebruiken bij het verspreiden van flyers en posters, en bij het aankleden van de locatie voor het festival van start gaat. Tenslotte is de organisatie op zoek naar vrijwilligers voor het assisteren bij een paar events en voor het helpen van bezoekers die minder goed ter been zijn.

Geef je op

Je kan je aanmelden als vrijwilliger door een bericht te sturen naar gera.horstede@openjeboek.nl met je contactgegevens en of je de hele dag of bijvoorbeeld een deel van de dag wilt meehelpen.

Zintastisch! is een vrolijk en zonnig nieuw festival in de stad Groningen, waarbij iedereen welkom is: of je nu arm of rijk bent, jong of oud, of wel of geen handicap hebt, je wordt met open armen ontvangen. Het festival vindt plaats op 9 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 op een prachtige zinnenprikkelende locatie in Groningen: Het Werk (Paradijsvogelstraat 10, Groningen), een van de mooiste plekjes in de stad. Toegang tot het festival is helemaal gratis.

Zintastisch is een initiatief van Open je boek.