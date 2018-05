In de Week van de Begraafplaats organiseren zo’n honderd begraafplaatsen verspreid over het hele land activiteiten. Bij het RK kerkhof zijn open dagen, rondleidingen en plaatselijke kunstenaars exposeren in de aula. Dit jaar is het thema Tussen Kunst en Kist. Het doel is om begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van het erfgoed.

Op zaterdag 26 mei en zaterdag 2 juni zijn er rondleidingen van 10.30 uur tot 11.30 uur met uitleg over het kerkhof en zijn geschiedenis. Tevens een avondrondleiding op donderdag 31 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aansluitend is er op zaterdag en donderdagavond (gratis) koffie/thee en cake met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Studenten van Academie Minerva verzorgen een expositie ingericht met informatie over de historie van het kerkhof.

Het kerkhof is toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur. Ook is dan de crypte en de kapel open voor bezichtiging.

Voor info zie ook www.weekvandebegraafplaats.nl/activiteiten/groningen-rk-kerkhof-groningen-156 .