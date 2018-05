Vlindertuin Lewenborg met wijn- en ciderproeverij

Tegelijkertijd was er een programma op OOG TV over een bedrijf dat van je appels op een milieuvriendelijke manier cider maakt. Al snel was het idee bij Stichting Vlindertuin Lewenborg geboren voor een ciderproeverij. Vinoloog Derk Bleker van ‘le Vigneron’ zal tien soorten wijnen laten proeven, rood, wit en rosé. Het Hofje van Harkstede zal aanwezig zijn met allerlei biologische producten als jam, chutneys, diverse soorten kruidenthee, siropen en fruitazijn.

Kunstenares Anka Willems exposeert haar schilderijen en scraptures. Verder muziek. Per glas te proeven wijn of cider zijn er muntjes te koop à één euro. Op 2 juni van 13.30 tot 16.00 uur.

Zie ook www.vlindertuinlewenborg.nl.