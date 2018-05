Te zien in Roden | Het raadsel van Friesch draadglas

Gebruiksvoorwerpen variërend van roomkannetjes tot suikerpotten en van lepelvaasjes tot advokaatkan, gemaakt van gedraaid Friesch glas. Draadglad kent vele geheimen, nog steeds is nog niet exact te zeggen wanneer, hoe en waar het gemaakt is.

De expositie is vanaf woensdag 16 mei 2018 te bezichtigen.

Het lepelvaasje van opoe Greet Rozema gaf les in koken en huishoudkunde aan de huishoudschool in Grootegast. Bij het opheffen van de school, kreeg ze enkele oude keukengebruiksvoorwerpen van Friesch glas mee. Haar liefde voor dit bijzondere draadglas ontstond eigenlijk al eerder. Toen Greet vroeger bij haar opoe op bezoek kwam had ze altijd speciale aandacht voor het lepelvaasje van draadglas. Dit te samen betekende het begin van een bijzondere collectie gedraaid Friesch glas.

Geheimen over de herkomst

Greet Rozema uit Grootegast is inmiddels al meer dan 30 jaar verzamelaarster. Dat het glas zo speciaal is blijkt wel uit het feit dat niemand, zelfs musea en glasdeskundigen, haar meer kan vertellen over de herkomst van dit glas. Dankzij speurwerk van haar echtgenoot is het duidelijk geworden dat dit materiaal gemaakt werd in de periode 1860 en 1920.

Friesch glas, wordt ook wel draadglas of ribbeltjesglas of Engels glas genoemd.

De ribbels op de glazen potten en kannen zijn er bij het gieten later als een fijne glasdraad omheen gewikkeld. Het is niet zo, dat dit alleen in Friesland voorkomt of dat het daar gemaakt werd. Het komt wel vrij veel voor in Friesland, maar ook wel elders in Nederland en vooral in Engeland en ook wel in Frankrijk. Het geheim van de herkomst is voor Greet eigenlijk nog een verdere aansporing om met deze verzameling door te gaan.

Van sigarenbeker tot advokaatkan

Inmiddels omvat de collectie meer dan 500 stukken, variërend van roomkannetjes tot suikerpotten en van lepelvaasjes tot advokaatkan en een fruitschaal. De ornamenten, zoals schenktuiten en handvaten, zijn vaak van nikkel of van zilver. Bij de boeren waren de kannen met zilver afgemaakt en bij de arbeiders met nikkel. Dit werd destijds ook wel arbeiderszilver genoemd.

De tentoonstelling Friesch draadglas is te bezichtigen van woensdag 16 mei t/m zondag 2 september. Tijdens de tentoonstelling zijn er ook objecten uit de collectie te koop. De openingstijden van Museum Havezate Mensinge zijn woensdag t/m zondag van 13.00 – 16.30 uur. Entree volwassenen €6,- | kinderen 12 t/m 17 jaar €3,-