Pop-up Escape Room The Game op de Vismarkt

Escape Room The Game, van spellenuitgever Identity Games, reist van zaterdag 28 april tot en met 2 juni naar zes steden in Nederland.

Het landelijke toernooi staat zaterdag 26 mei om vanaf 10.00 uur op de Vismarkt. Opgesloten in een gethematiseerde pop-up Escape Room The Game ruimte moeten deelnemers binnen 15 minuten uit het demo spel ontsnappen. Deelnemers moeten slim gebruik maken van de beschikbare hints in een race tegen de klok om kans te maken op de felbegeerde hoofdprijs; een Escape Room trip naar Berlijn.

In iedere stad wordt de snelste deelnemer of het snelste team uitgeroepen tot winnaar, met als prijs de gehele Escape Room The Game collectie. Van de zes winnende teams reist het team met de snelste tijd uiteindelijk af naar Berlijn, voor een ultieme Escape Room trip inclusief een bezoek aan een van ’s werelds beste Escape Rooms: ‘The Room’.