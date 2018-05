Open dag Fokus Groningen Stadswerf

Fokus maakt gewoon wonen voor mensen met een fysieke beperking mogelijk, door in een aangepaste woning assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te verlenen. De open dag is van 12.30 tot 16.30 uur bij Fokus, Kraanvogelstraat 72 in Groningen.

Fokus Groningen Stadswerf telt zestien aangepaste woningen: acht woningen met vier kamers en acht woningen met drie kamers. Fokuswoningen zijn volledig aangepaste woningen die verspreid in een gewone woonwijk liggen. Fokus verleent de assistentie vanuit een in de directe nabijheid gevestigde ADL-eenheid (hulppost). Als een cliënt hulp nodig heeft, roept die een ADL-assistent op. Er zijn bijna 1400 Fokuswoningen in 99 Fokusprojecten. Meer informatie is te vinden op www.fokuswonen.nl.