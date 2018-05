Lezing over Ben-Ali-Libi in De Harmonie

In september 2017 werd in de Ruiterstraat in Groningen het monument onthuld voor de goochelaar Michel Velleman alias Ben-Ali-Libi; geboren in 1895 te Groningen, gestorven in 1943 te Sobibor.

Wie was Ben-Ali-Libi en hoe leefde hij? Douwe van der Bijl, bibliothecaris bij het Groninger Forum en mede-initiatiefnemer van het Monument, vertelt daarover op dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Sociëteit De Harmonie. Tijdens de lezing is er een muzikaal optreden van Harald van Hees. Hij brengt het lied Ben-Ali-Libi met de beroemde tekst van Willem Wilmink ten gehore. Bovendien vertoont goochelaar George Tokaya een aantal goocheltrucs in de geest van Ben-Ali-Libi. Entree is vrij.

Sociëteit De Harmonie

