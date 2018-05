Jimmy’s doet mee aan Lock Me Up actie van Free a Girl

Jimmy’s doet in de week van 14 tot en met 18 mei mee aan de Lock Me Up actie van Free a Girl. Deze actie is onderdeel van de week tegen de kinderprostitutie.

Het doel is om zoveel mogelijk meisjes in India uit de gedwongen prostitutie te bevrijden. 10 jongeren zullen zich in hokjes van 1 bij 2 meter op laten sluiten. Deze hokjes staan symbool voor de hokjes waarin de meisjes in India worden opgesloten. Gedurende de 12 uur (09:00 - 21:00) die zij opgesloten zitten, mogen zij slechts één kommetje rijst eten en water drinken.

Alle donaties zijn meer dan welkom. Doneren is mogelijk via http://www.lockmeup.nl/locaties/jimmys/. Of kom langs op Herestraat 100. Jimmy’s is een plek voor en door jongeren tussen de 12 en 27 jaar waar zij terecht kunnen met al hun vragen en ideeën. Deze actie is volledig georganiseerd door jongeren die actief zijn binnen Jimmy’s.