Jazz van Van't Hof

Ze kennen elkaar sinds 2016 en brachten in 2017 de prachtige en veel geprezen cd Daytime Sketches uit. Het trio staat garant voor een spetterende avond vol impro, jazzy grooves en fantastisch slagwerk.

Het concert van Stichting Jazz in Groningen is in Brouwerij Martinus, Kostersgang 32-34 om 20.30 uur. Entree euro 15 / studenten euro 10.