Bezoek informatiemarkten WIJ voor werk

Op 17 mei van 11.30 tot 13.30 uur voor inwoners van het werkgebied van WIJ Schilderswijk Centrum (A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Ebbingekwartier, Hortusbuurt, Kostverloren, Noorder-plantsoenbuurt, Oranjewijk en Schildersbuurt) in het Kostverloren Kwartier, Jacob van Ruysdaelstraat 73. Hier zijn o.a. de volgende organisaties aanwezig: Huurdersvereniging Kostverloren, Stichting van Ostade, Wijkraad Schilderswijk, Ixta Noa, GRID, Stichting Nabuurschap, Scheepvaartmuseum, Humanitas (Hulpdienst en Er zijn) Link050, WIJ Vrijwilligers Coördinatie Team, de Ebbingepoort, WIJ Schilderswijk/Centrum.

Op 24 mei van 12.00 tot 15.00 uur voor inwoners van het werkgebied van WIJ Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk in de Vensterschool Selwerd, Eikenlaan 288-6. Hier doen de volgende organisaties mee: WIJ VCT, Saaksumborg, WIJS, Link050, Samen Verder, GKB, Wijkgilde de ES, Wijkbedrijf, Talent en Werk, Sonde2000, TuinPad en WijkWerken.

Op beide locaties zullen ook aanwezig zijn: diverse uitzendbureaus; is de gemeente aanwezig om informatie te geven over ondersteuning bij het zoeken naar werk; kun je je CV laten controleren en is informatie aanwezig over de arbeidsmarkt.

Info 050 – 3677202 (Willy Pama), of WIJ Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, 050 – 3674220 (Julia Vierstra). WIJ Groningen ondersteunt en/of organiseert hulp in de eigen omgeving van de stadjer én stimuleert meedoen in de wijk. Er zijn totaal 11 WIJ-teams in de stad Groningen.