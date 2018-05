Máxima opent UMCG Protonentherapiecentrum

Tijdens een kort programma met toespraken, beeld, licht en muziek, zal Koningin Máxima de openingshandeling verrichten en krijgt zij een rondleiding door het protonentherapiecentrum.

Het UMCG Protonencentrum is het eerste centrum in Nederland dat protonentherapie sinds januari 2018 aanbiedt aan patiënten. Als enig centrum in Nederland behandelt het UMCG ook kinderen met protonentherapie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het UMCG biedt kinderen - en hun familie - van buiten de regio, gedurende hun wekenlange behandeling een comfortabel ‘thuis‘ met een verblijf in het Familie De Boer Huis.

Gezond weefsel sparen

Protonentherapie is een voor Nederland nieuwe, innovatieve bestralingsbehandeling voor patiënten met kanker. Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor er minder straling komt in de omliggende gezonde weefsels en het risico op bijwerkingen en schadelijke gevolgen op lange termijn, afneemt. Vooral kinderen hebben voordeel bij deze therapie omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen hierdoor extra gevoelig zijn voor straling. Maar ook andere patiënten kunnen baat hebben bij deze behandeling, zoals patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied. Radiotherapeuten en oncologen in Nederland hebben met elkaar vastgesteld welke patiënten in aanmerking komen voor protonentherapie.

UMCG Comprehensive Cancer Center

Het protonentherapiecentrum maakt deel uit van het UMCG Comprehensive Cancer Center dat oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen biedt, zowel volwassenen als kinderen. Voor de verwijzing van patiënten in Noordoost-Nederland werkt het UMCG samen met andere ziekenhuizen en radiotherapie-instituten in de regio. In het UMCG protonentherapiecentrum worden maximaal 600 patiënten per jaar behandeld, waarvan naar verwachting 80 tot 100 kinderen.