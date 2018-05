Holland Casino krijgt tijdelijke vestiging aan Sontplein

Het streven is om gasten eind november in de vestiging te kunnen ontvangen. Hiertoe zijn intentieverklaringen getekend met de gemeente Groningen en de kaveleigenaar. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van formele goedkeuring van de aandeelhouder en betrokken stakeholders. Tevens verwacht Holland Casino de komende zomer ook een definitieve vestiging van de locatie Groningen rond te kunnen maken.

De zoektocht naar een tijdelijke vestigingsplaats was een complex en zorgvuldig proces omdat een locatie voor een casino moet voldoen aan diverse eisen zoals bereikbaarheid, veiligheid en overige specifieke zaken die nodig zijn voor een bedrijfsmatige exploitatie. Daarnaast speelde ook de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de gemeente een belangrijke rol. Tientallen opties zijn zorgvuldig overwogen maar werden uiteindelijk niet geschikt bevonden.

De tijdelijke vestiging voldoet optimaal aan alle gestelde vereisten en zal gebouwd worden met een semi permanente bouwconstructie, die vanzelfsprekend voldoet aan het bouwbesluit en de laatste veiligheidseisen. Voor onze gasten in Groningen wordt er een speelzaal gerealiseerd voorzien van een compleet spelaanbod en sfeervolle en hoogwaardige horecavoorzieningen die passen bij Holland Casino.

Erwin van Lambaart, CEO Holland Casino:

“Ik wil onze vaste gasten en de Groningers danken voor hun begrip en steun in de afgelopen periode en kijk ernaar uit om hen einde dit jaar te mogen verwelkomen aan het Sontplein. Dit is een bijzonder moment omdat het dan dertig jaar geleden is dat we onze deuren voor het eerst openden voor onze gasten in Groningen.

Ik wil mijn waardering uitspreken voor de grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers in Groningen die de afgelopen periode, verspreid door het hele land, op verschillende vestigingen hebben gewerkt in afwachting van onze nieuwe locatie. Ik ben content dat we samen met de gemeente uiteindelijk deze complexe puzzel hebben gelegd en we weer in deze mooie stad aan de slag kunnen.”

Peter den Oudsten, burgemeester Groningen:

“We zijn blij met deze tijdelijke locatie van Holland Casino. In de eerste plaats voor de medewerkers in Groningen die hiermee nu meer zekerheid en perspectief krijgen. Het is goed dat Holland Casino na de brand van vorig jaar augustus terugkeert in de stad. Namens het gemeentebestuur feliciteer ik Holland Casino en alle medewerkers met deze terugkeer.”