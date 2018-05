Hanzehogeschool ontvangt delegatie uit Emden-Leer tijdens Europadag

Vandaag, tijdens Europadag, ontvangt de Hanzehogeschool Groningen 25 studenten en enkele docenten van de Hochschule Emden-Leer uit Duitsland. De ochtend start bij het Instituut voor Life Science & Technology en het kenniscentrum Biobased Economy, gevolgd door een rondleiding in ZAP Groningen en EnTranCe. In de middag staat een bezoek aan het Groningse bedrijf Syncom op het programma. Dit is mogelijk het begin van een duurzame relatie tussen de twee kennisinstellingen.

Professor Dr. Mark Rüsch bezoekt met studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden-Leer de Hanzehogeschool Groningen. De studenten krijgen onder andere een rondleiding bij de ZAP (Zernike Advanced Processing) faciliteit. De ZAP faciliteit fungeert als proeftuin en vliegwiel voor verwaarding van biomassa en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland. Ook het Energy Transition Centre (EnTranCe) wordt bezocht.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het uiteindelijke doel van de dag is de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken, in eerste instantie tussen de opleidingen Chemie en Chemische Technologie van beide kennisinstellingen. Het bezoek wordt gefinancierd door Interreg. Interreg is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa en wordt betaald door de Europese Unie.

Onderzoek naar plantinhoudstoffen

De Hanzehogeschool Groningen heeft inmiddels twee nieuwe aanvragen uitstaan bij subsidieverstrekker Interreg. Een samenwerking met de Hochschule Emden-Leer zou voortreffelijk passen bij deze onderzoeksprojecten. Focus van de onderzoeksprojecten ligt op het gebruik van plantinhoudstoffen. Deze plantinhoudstoffen worden o.a. door groene extractie (zonder schadelijke hulpmiddelen) uit verschillende planten gehaald. Het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool heeft inmiddels voldoende ervaring in deze groene extractie methode. Vervolgens wordt gekeken of de plantinhoudstoffen gebruikt kunnen worden als ingrediënt voor de farmaceutische- en cosmetische industrie en andere non-food producten.

Europadag

Europadag wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie moest worden opgericht, die later zou uitgroeien tot de Europese Unie.