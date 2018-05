FC Groningen: eind goed

Keeper en verdedigers

Sergio Padt miste geen minuut en keepte opnieuw een constant seizoen. Mocht hij vertrekken, wordt het lastig om voor hem een goede opvolger te vinden. Huurling Deyovaisio Zeefuik (12 basisplaatsen) bleek een schot in de roos als de nieuwe rechtsback. Halen de Ajax-supporters hun neus op voor zijn voetballende kwaliteiten, in Groningen valt zijn robuuste speelstijl juist in de smaak. Net als Zeefuik spreekt ook Mike te Wierik aan bij de supporters. De transfervrij van Heracles gehaalde verdediger miste door een schorsing slechts één wedstrijd en vormde een goed centraal duo met de kopsterke Samir Memisevic. De 24-jarige Bosniër, goed voor 28 basisplaatsen, schermt met belangstelling uit de Bundesliga. De van Ajax overgenomen Django Warmerdam startte sterk als de nieuwe linksback, maar viel gaandeweg terug. Ook hij stond 28 keer aan de aftrap. In Amir Absalem, zes basisplaatsen, heeft hij een serieuze concurrent.

Defensieve middenvelders

FC Groningen begon het seizoen met Juninho Bacuna en Ruben Jenssen als controlerend duo en sloot af met Tom van de Looi en Ajdin Hrustic op die posities. Tom van de Looi miste na zijn debuut tegen Willem II geen minuut en kwam tot zestien basisplaatsen. De 18-jarige speelt opmerkelijk volwassen voor iemand van zijn leeftijd. De rol van controleur is hem op het lijf geschreven. Ajdin Hrustic werd enkele keren aan de zijkanten van het middenveld uitgeprobeerd, maar komt naast Van de Looi beter tot zijn recht. Op die plaats geeft hij de opbouw een impuls. Hrustic startte veertien keer in de basiself. Ludovit Reis heeft zowel controlerend als wat meer aanvallend goede wedstrijden gespeeld. De Nederlander met Slowaakse roots, goed voor elf basisplaatsen, zou daarom ook heel goed samen met Van de Looi en Hrustic op één middenveld kunnen spelen.

Aanvallende middenvelders

Juninho Bacuna kreeg door de entree van Van de Looi een minder defensieve rol en dat heeft hem zichtbaar goed gedaan. Met ook nog eens Hrustic achter zich, kan Bacuna zich in een nog meer aanvallende rol uitleven. Als aanvallende middenvelder of als schaduwspits. De geboren Stadjer heeft een klik met Ritsu Doan wiens bijzondere kwaliteiten na de winterstop voor iedereen zichtbaar werden. Doan en Bacuna stonden beiden 28 keer in de basiself. De Japanse publiekslieveling bleek op zijn best als naar binnentrekkende rechtsbuiten. Op de flank heeft hij niet zo gek veel te zoeken. Dat geldt niet voor Uriel Antuna. De jonge Mexicaan gedijt juist het best aan de zijkant. Tegen PSV kreeg hij pas zijn vijfde basisplaats.

Spitsen

Tom van Weert ontpopte zich in de slotweken van de competitie als een gemakkelijk scorende spits. Met twaalf goals is hij clubtopscorer geworden. Een behoorlijk aantal voor een speler met slechts 24 basisplaatsen. Van al zijn goals maakte hij er slechts eentje als invaller. De met blessures tobbende Mimoun Mahi was voor de winterstop van veel meer waarde dan erna. Ervoor scoorde hij zesmaal in zestien wedstrijden, erna slechts eenmaal in tien duels. Mahi begon 23 keer in de basis.

Vertrekkers en blijvers

De reserves Kasper Larsen en Yoëll van Nieff vertrekken, in navolging van de tussentijds vertrokken Todd Kane, Etienne Reijnen en Oussama Idrissi. Verder mogen Jesper Drost, Lars Veldwijk en Ruben Jenssen (19, 8 en 11 basisplaatsen) ondanks doorlopende contracten uitzien naar een andere club. Zij spelen volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer bij FC Groningen. Reservedoelman Kevin Begois blijft als een van de weinige reserves wel. De Belg keepte geen minuut, maar iedereen is lovend over de bijdragen van de routinier tijdens en rond trainingen en wedstrijden.