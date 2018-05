Dichterbij-project NNT

‘Als je 15 bent, kan het soms voelen alsof je nergens bij hoort. Als je 15 bent, denk je vaak dat je jouw plek in de wereld al kent. Als je 15 bent, wil je niet opvallen en verdwijnen in de massa. En als je 15 bent kan de wereld ineens op zijn kop staan door een week vol met andere onbekende jongeren. Dat is het Dichterbij-project van het NNT, dit jaar de twintigste editie.’

‘Iedereen staat met slaperige ogen in de kring. Zwarte leggings, sokken op de zwarte balletvloer, bleke gezichtjes van de avond ervoor. Een Engelssprekende choreograaf doet de warming-up met een harde, pompende beat. Ik heb eigenlijk geen idee wat hij naar ons roept, maar ik probeer de bewegingen zo goed mogelijk na te doen.’

‘We krijgen schrijfopdrachten, improviseren scènes aan elkaar en studeren onze danspassen in. Alles wat gemaakt is die dag tonen we om vijf uur aan elkaar en dan zingen we nogmaals het lied. Ik vergeet steeds op tijd in te zetten bij de bridge. Ik weet nog niet wat ik zondag precies speel of hoe de voorstelling zal verlopen, maar ik weet wel dat ik er 45 nieuwe vrienden bij heb en uit elkaar spat van energie en vermoeidheid tegelijk.’