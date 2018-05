Column In Stad van Jos Jansen op de Haar ‘Schijt aan alles’

In de Groninger Forum Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat is tot en met 18 mei een expositie te zien met kunstwerken gemaakt door de vorig jaar overleden Jonkheer Berthil Cornelis Alex Iwan Pauw van Hanswijck de Jonge alias Plopatou.

Geboren in 1938 in Groningen, bekend om zijn niet aflatende stroom handgeschreven brieven - persoonlijk geadresseerd of anders als ingezonden brief in de krant - waarin hij in eindeloze bewoordingen zijn ongenoegen liet blijken over allerhande zaken, van ramen die niet gelapt waren tot de stadse of landelijke politiek. Hij maakte zich met zijn gehaaide schrijverij niet bepaald geliefd. Hij noemde zichzelf dichter, kunstenaar en fotograaf. Zijn buren in de Badstratenbuurt spreken van een verzamelaar, een levenskunstenaar die bijzonder eenkennig was en vaak met niets en niemand iets te maken wilde hebben. Naar verluidt slaat zijn bijnaam Plopatou daar ook op: een verbastering van het Franse Plop à tout wat vrij vertaald ‘Schijt aan alles’ zou betekenen. Hij zou model hebben gestaan voor het personage Poux Partout (Overal Vlooien) in de roman Onder professoren (1975) van Willem Frederik Hermans.

Alle kunstuitingen die tijdens de expositie in de bibliotheek getoond worden, worden op maandag 29 en dinsdag 30 mei geveild bij Klinkhamer Veilinghuis aan de Vechtstraat 45.

Stephan Veenstra van Klinkhamer Veilinghuis: “De laatste jaren van zijn leven kwam Plopatou alleen nog bij Mamamini en de bibliotheek. Tot mijn grote verbazing heeft hij goed werk gemaakt, hij kwam er alleen niet zo mee naar buiten. De laatste vijftien jaar was hij kluizenaar, totaal op zichzelf. Hij was wel aanwezig in het straatbeeld, maar ook niet meer dan dat. Je zag hem lopen, maar nooit met iemand. Hij is vereenzaamd, totaal weggesijpeld.”

Marilou van der Hoef is verantwoordelijk voor de exposities in de bibliotheek. Zij herinnert zich dat Plopatou in de bibliotheek kwam met zijn lange haar. “En ook als dandy met zijn wandelstokje en een bolhoed.”

Rense Sinkgraven: “De bibliotheek was de laatste plek waar hij vrijwel iedere dag kwam. Hij ging hier naar boven om op een rustig plekje te lezen. Je zag hem nooit met iemand in gesprek.”

Binnenkort verschijnt een boek van Beno Hofman over Plopatou.