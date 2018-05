Alleen de eerste liefde op het gebied van muziek was voor Margreet Bruining (72) niet zang, maar de piano. En die liefde laait nog regelmatig op. “Als ik ergens een piano of vleugel zie, dan kan ik het meestal niet laten erop te spelen. Bijvoorbeeld als we ergens optreden en er staat een mooie vleugel, dan gebeurt het soms dat ik in de pauze even een stukje ga spelen. Ook als we in een hotel zijn of restaurant waar eentje staat, dan vraag ik meestal wel of ik even mag.”

“Ik had wat pianospelen betreft altijd nog een hele grote wens: spelen op de Vismarkt. Vorig jaar is die wens uitgekomen. Bij Huis de Beurs stond de piano buiten en ik vroeg aan de jongen die speelde of ik ook eventjes mocht. Dat vond hij goed, die jongen ging even vijf minuten om pauze. Ik wilde gewoon horen hoe het op zo’n Vismarkt klinkt. Dat was zo leuk!”

Dankbaar

Af en toe speelt Bruining ook wel bij bejaardentehuizen op verzoek van de activiteitenbegeleiding. “We zingen dan samen. Dan vraagt er bijvoorbeeld iemand of ik ‘In ’t groene dal, in ’t stille dal’ wil spelen. Dan kunnen de mensen meezingen. Dat is heel dankbaar werk. Het geeft blijheid en vreugde.”

“Misschien is vreugde een te groot woord, maar toch is het zo. Ik merk het zelf ook als ik op dinsdagavond naar de koorrepetitie ga en ik er een keertje niet zoveel zin in heb, dat na het eerste lied dat gevoel van je afvalt. Ja, zingen geeft heel veel blijheid en vreugde.”

Oude piano

Op twaalfjarige leeftijd liet Bruining de pianolessen voor wat het was. “Ik had vanaf mijn zevende les gehad. Op een gegeven moment zat ik met een been in het gips na een ongeluk. Toen kon ik een tijdje niet pianospelen. Daarna ben ik ook niet meer verdergegaan met de lessen. De pianostukken werden ook steeds moeilijker. Het voelde toen als genoeg.”

Maar de wil om lekker te spelen heeft haar nooit verlaten. “Zelf heb ik ook een oude piano waar ik weleens wat op speel. Als ik dan ergens anders een mooie piano of vleugel zie, ben ik zo benieuwd hoe het klinkt als ik daarop speel.”

Giro

De moeder van Bruining mocht eveneens graag pianospelen en zingen. “Ik heb in de Admiraal de Ruyterlaan gewoond en wij waren de enigen in de straat met een piano. De kinderen uit de buurt vroegen vaak: ‘Greetje mag ik wel met jou mee naar huis want jouw moeder speelt leuke kinderliedjes’. Nou dan ging het hele spul mee naar boven: mijn moeder achter de piano en dan samen liedjes zingen. Dat was echt leuk.”

Toen Bruining 21 was, ging ze op suggestie van een buurvrouw een keer naar een repetitieavond van het Noord-Nederlands Opera & Operette Koor (NNOOK). “Ze wist dat ik van zingen hield en ze vroeg of ik een keer mee wilde gaan met haar nichtje die op dat koor zat. Nou, dat heb ik gedaan en ik ben nooit meer weggegaan. Nu is het 51 jaar later.”

“Ik heb eigenlijk nooit in al die jaren gedacht: nou ik ga er maar eens af en kijken of ik ergens anders kan zingen. Je hebt weleens dat je het ene lied wel wat leuker vindt dan het andere, maar ik vind het nog steeds leuk. We hebben door de jaren ook op zoveel leuke plekken mogen optreden. Zoals in Praag en toen de Giro d ’Italia in Groningen startte in een grote tent bij het museum, om maar een paar dingen te noemen. En elk jaar geniet ik weer van het kerstconcert dat we geven in de Salvatorkerk. Dat is elk jaar weer uitverkocht.”

Matrozenpetje

Het koor zingt liederen uit zowel Engelse, Duitse, Italiaanse en Franse opera’s en operettes en een enkele keer ook wel een musicallied. Het zijn over het algemeen geen zware werken, hoewel het hele scala aan menselijke emoties langs komt in de liederen. “De juiste uitspraak in al die talen is natuurlijk wel iets waar we op moeten oefenen. Maar onze dirigent Arnold jonker stampt het er heel goed in. En de gezichtsuitdrukking is ook belangrijk. Die emotie durven overbrengen vind ik soms wel een uitdaging, misschien dat dit toch met onze Noordelijke stugheid te maken heeft.”

Maar een lied kan ook wat extra’s worden meegegeven door de juiste kleding. “Naast onze gebruikelijke koorkleding voegen we ook weleens iets toe wat bij een concert of lied past. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat de mannen bij een bepaald lied een matrozenpetje opzetten. En bij ons laatste kerstconcert droegen de dames een goudkleurige shawl. Dat is maar iets heel kleins, maar het maakt net even het verschil.”

Meer Muziek

Zo geniet Bruining na 51 jaar er nog steeds van om samen iets moois neer te zetten. “Natuurlijk is het soms wel spannend. Alleen die gezonde spanning heb je ook nodig in aanloop naar een optreden. Je moet je aandacht erbij hebben.”

“En als je dan na afloop, zoals bij onze laatste kerstconcert, hoort van mensen: ‘wat zingt jullie koor prachtig’, dan is dat zo fijn. Ik hoop dat het ons straks bij het openluchtconcert op 27 mei ook weer gaat lukken. Het thema is ‘Meer Muziek’ en we brengen een breed repertoire samen met solisten en in samenwerking met een orkest dat bestaat uit afgestudeerden aan het conservatorium. En ja, wie weet, na afloop, als daar een piano staat…”

Kaarten kunnen rechtstreeks besteld worden bij: vanplan.nl. Of kijk op de website nnook.nl bij ‘optredens’. Of koop ze op dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur in het Multi Functioneel Centrum P.C.Hooftlaan 1a, Groningen.