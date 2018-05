Zoeken naar de bouwstenen van het heelal

Na de ontdekking van het Higgsdeeltje is de zoektocht nog niet voorbij. Waar is bijvoorbeeld alle antimaterie in het heelal gebleven?

Dit voorjaar verscheen het boek De melodie van de natuur. Zoektocht naar de bouwstenen van het heelal door deeltjesfysicus Ivo van Vulpen. Op woensdag 16 mei vertelt hij over de raadsels van de natuur bij Studium Generale (SG). De lezing start om 20.00 uur in het Academiegebouw, Broerstraat Groningen.

De zoektocht naar de fundamentele bouwstenen van het heelal is ongekend spannend. Met behulp van deeltjesversnellers is het gelukt om steeds verder door te dringen in een wereld die we met het blote oog al lang niet meer kunnen zien. In elke laag zijn er nieuwe geheimen aan de natuur te ontfutselen.

Ivo van Vulpen werkt als deeltjesfysicus aan de Universiteit van Amsterdam en het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). Naast zijn onderzoek bij de deeltjesversneller in het CERN laboratorium in Genève geeft hij ook lezingen over fundamentele natuurkunde. Dit voorjaar verscheen zijn eerste boek: De melodie van de natuur. Zoektocht naar de bouwstenen van het heelal.

